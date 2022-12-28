МИД РФ: НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Киев

Североатлантический альянс бесконтрольно раздаёт цифровое оружие через Украину, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, неизвестно чем может может обернуться подобный шаг НАТО для всего мира.

"Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", — пояснил замглавы МИД РИА Новости.

Сыромолотов подчеркнул, что угрозы, которые Украина благодаря НАТО представляет в киберпространстве, носят "универсальный" характер.

Ранее представитель МИД заявлял, что с началом спецоперации в Незалежной число кибератак возросло кратно.

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