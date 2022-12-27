Перстни, которые лидерам стран Содружества независимых государств подарили на неформальном саммите в Санкт-Петербурге — это сувенир к Новому году, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет", — цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.
На уточняющий вопрос, будет ли Владимир Путин носить этот перстень, Дмитрий Песков ответил отрицательно.
Главы государств и правительств стран СНГ получили в Петербурге перстни с символикой Содружества. На кольцах также выгравирован год — 2023-й — и место проведения саммита — Санкт-Петербург.
Перстень накануне журналисты обнаружили на руке президента Белоруссии Александра Лукашенко. После чего, собственно, многие этой темой и заинтересовались.
В неформальном саммите, который прошёл в Петербурге 26-27 декабря, приняли участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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