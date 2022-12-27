Полянский: украинский "саммит мира" без участия в нём России невозможен — "Дипломатия 404"

Предложенный представителями Киева "саммит мира", который намерены провести под эгидой ООН до конца февраля, невозможен без участия России, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, в ответ на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Ранее Pravda.ru писала о том, что посредников в саммите может стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как подчеркнул Полянский, все заявления киевского режима об исключении России из организации и о том, что якобы Москва стала членом СБ ООН незаконно, "форменный бред".

"Этот бред уже стал "фирменным номером" постпреда киевского режима в ООН господина (Сергея. — Прим. ред.) Кислицы, на эти его истерики на заседаниях СБ попросту никто не реагирует, — пояснил дипломат. — Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто".

Как подчеркнул зампостпреда, на подобных заявлениях строится "дипломатия 404".

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