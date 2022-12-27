Стариков: Запад провалился в раскачке ситуации внутри РФ — пятая колонна встала и уехала

Попытки Запада дестабилизировать ситуацию внутри России не увенчались успехом, более того, иностранные "партнёры" Украины оказали российской стороне услугу, заявил писатель, публицист, член центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков.

Как подчеркнул эксперт, несомненно, год ознаменован всплеском русофобии в европейских странах благодаря усилиям Запада. Однако внутри России они не возымели желаемого эффекта.

"Это попытка раскачки ситуации внутри России, она не получилась. Она не получилась, и в той форме, которой Запад делал, она не могла получиться. Но у неё эффект, которого они не ожидали, а именно — очищение. Пятая колонна встала и уехала с территории России", — пояснил Стариков "Украине.ру".

Как подчеркнул публицист, общество внутри России сплотилось, тогда как на Западе и в Европе в сообществе назревает раскол.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.