Песков: Россия никогда не соглашалась на чужие условия в вопросе переговоров по Украине

Сегодня киевские власти вынесли предложение о проведении "мирного саммита" в конце февраля 2023 года, заявив при этом, что Москве стоило бы участвовать в переговорах только после международного суда. В Кремле прокомментировали такую возможность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ никогда не шла на чужие условия.

"Ориентировались только на свои (условия — Прим. ред.). И на здравый смысл", — приводит слова Пескова "РИА Новости".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.