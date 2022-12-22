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Пасечник заявил, что подразделения НМ ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью ВС РФ

Политика

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики могут войти в состав Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Данные изменения планируется внедрить с 1 января 2023 года. Напоминаем, что Народная милиция ЛНР, как и Народная милиция ДНР фактически являлась в 2014–2022 гг. аналогом вооружённых сил. Они активно участвовали в военных действиях и сражались в боях с ВСУ в Донбассе.

После проведённых референдумов поднимался вопрос о судьбе ДНР и ЛНР. 

Ранее военкор Сладков заявил, что ВС РФ должны отвечать на диверсии ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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