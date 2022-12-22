Песков: чиновники РФ продолжат посещать Луганскую и Донецкую народные республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что чиновники продолжать посещать новые регионы РФ, несмотря на сохраняющуюся опасность из-за обстрелов украинскими боевиками.

"Чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во всё пространство жизни нашей большой страны", — сказал он в ходе общения с представителями СМИ.

Также представитель Кремля отметил, что в Донбасс едет большое количество добровольцев, хоть и существует угроза жизни.

"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, — выполнять их миссию", — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что вместе с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным при обстреле украинскими боевиками ресторана "Шеш-Беш", где он праздновал день рождения, ранения получили два сотрудника корпорации.

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