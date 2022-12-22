Антонов о визите Зеленского в США: слова Байдена о неготовности конфликтовать с РФ — пустой звук

Ни о каком прекращении прокси-войны против России не идёт и речи, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывание американского лидера Джо Байдена о якобы нежелании идти на конфронтацию с российской стороной.

По словам представителя дипмиссии, срежиссированный в стиле Голливуда визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом полностью раскрыл цели США.

"В голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук, — заявил посол. — Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны".

Он подчеркнул, что у Штатов стоит задача полной "победы" над Россией и никаких иных целей Белый дом и сателлиты не ставят.

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