Данилов назвал развал России на несколько государств приоритетным сценарием для Украины

К разрушению России есть все предпосылки, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Первой объявит свою независимость Ичкерия, уверен он. Произойдёт это сразу после того, как только в РФ произойдут какие-либо изменения. А далее случится развал страны, так как внутри России происходит много внутренних процессов, но их пока не видно, заявил Данилов.

"Для нас это абсолютно один из приемлемых сценариев, чтобы произошла дефрагментация Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что все предпосылки, чтобы это произошло, россияне сделали самостоятельно", — сказал секретарь СНБО в эфире блога "Голос Америки".

Ранее Данилов анонсировал окончание российско-украинского конфликта в течение ближайших трёх месяцев.

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