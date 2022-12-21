Песков: выступление Путина на коллегии Минобороны РФ будет объёмным

В среду, 21 декабря, ожидается объёмное выступление российского лидера Владимира Путина на итоговой коллегии Министерства обороны РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также анонсировал доклад главы Минобороны России Сергея Шойгу. Как пояснил Песков, в конце мероприятия верховный главнокомандующий РФ произнесёт заключительные ремарки.

"Будет важное выступление президента, достаточно объёмное", — отметил пресс-секретарь Путина на брифинге.

По его словам, глава государства намерен посетить тематическую выставку и ознакомиться с её экспонатами по окончании коллегии.

Ранее стало известно, что Путин проконтролировал текущую деятельность объединённого штаба войск, задействованных в специальной военной операции на Украине, и заслушал доклад о ходе боевых действий. Кроме того, лидер РФ провёл ряд встреч и отдельных совещаний с командующими.