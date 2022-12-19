Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих российской армии.

Глава государства порекомендовал властям Московской области, Крыма и Севастополя безвозмездно передавать земельные участки отличившимся в СВО военным.

"В целях обеспечения социальной поддержки военнослужащих и членов их семей: рекомендовать органам государственной власти Московской области, Республики Крым и города Севастополя принять законодательные акты, устанавливающие в соответствии с подпунктом 7 статьи 39-5 Земельного кодекса РФ случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции… земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности…", — отмечается в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.