Штеффен: Берлин обеспокоен поездкой Путина в Минск

Представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что в правительстве обеспокоены поездкой президента России Владимира Путина в Белоруссию, потому как это может изменить роль Минска в спецоперации на Украине.

"Канцлеру известно, что российского президента Путина сегодня — думаю, впервые за три года — ждут в Белоруссии. Что касается дальнейшего — необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы едет в Белоруссию, чтобы убедить белорусского лидера Александра Лукашенко присоединиться к спецоперации на Украине.

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