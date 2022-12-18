Антонов: США нужно самоутверждаться за счёт конфликта с Россией

Вашингтону необходимо конкурировать с Россией для самоутверждения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, складывается ощущение, что холодны война для Штатов не закончилась и им не даёт жить "призрак СССР".

"Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе", — пояснил Антонов в беседе с Newsweek.

Вашингтон пытается переложить ответственность на Москву за огромные военные расходы, подогревая конфликты в соседних странах России. Кроме того, по словам посла, США пытаются полностью отрезать Европу от российских отношений, чем вгоняет ЕС в зависимость от Америки.

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