Вашингтону необходимо конкурировать с Россией для самоутверждения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, складывается ощущение, что холодны война для Штатов не закончилась и им не даёт жить "призрак СССР".
"Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе", — пояснил Антонов в беседе с Newsweek.
Вашингтон пытается переложить ответственность на Москву за огромные военные расходы, подогревая конфликты в соседних странах России. Кроме того, по словам посла, США пытаются полностью отрезать Европу от российских отношений, чем вгоняет ЕС в зависимость от Америки.
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