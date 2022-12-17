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Ульянов: переговоры между Москвой, Киевом и МАГАТЭ по ЗАЭС пока невозможны

Политика

Переговоры с МАГАТЭ по защитной зоне на Запорожской АЭС пока невозможны из-за невнятной позиции Украины и натянутых отношений между Москвой и Киевом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов: переговоры между Москвой, Киевом и МАГАТЭ по ЗАЭС пока невозможны

По его словам, Киев до сих пор не сформулировал никаких предложений, которые можно было бы рассматривать всерьёз.

"Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трёхстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно. Поэтому (гендиректору МАГАТЭ. — Прим. ред.) Рафаэлю Гросси приходится заниматься "челночной дипломатией", — пояснил постпред ТАСС.

По словам Ульянова, возможность достичь результатов переговорами сохраняется, но говорить о скором решении проблемы пока не приходится.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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