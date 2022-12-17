Политолог Светов: Генассамблея ООН давно лишилась авторитета

Генеральная ассамблея ООН уже давно утратила свой авторитет и принятые ведомством резолюции не несут никакого в себе "веса", заявил политолог Юрий Светов. По словам эксперта, в ЕС процветает русофобия и нацизм.

Светов напомнил недавнее заявление президента Молдавии Майи Санду, которая утверждала, что песни о победе над фашизмом несут угрозу нацбезопасности. Иронично, что буквально несколько дней назад ООН приняла резолюцию по "Борьбе с героизацией нацизма".

"Понимаете, то, что приняла Генеральная ассамблея ООН резолюцию — это одно. Ткань международных отношений разорвана в клочья. Все эти резолюции, решения Европарламента оказываются необязательными к выполнению", — пояснил политолог в беседе с ФАН.

По мнению Светова, пока нет реального наказания за проявление того или иного нарушения резолюции, эффективности от неё немного.

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