Юшков заявил, что Лукашенко готовит почву для переговоров с Путным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко констатировал срыв сроков формирования единого газового рынка с Российской Федерацией, высказав недовольство. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков считает, что таким образом он готовит почву для переговоров с Владимиром Путиным, который состоится в ближайшее время. Своё мнение он высказал корреспонденту Pravda.Ru.

"Я думаю, что здесь Лукашенко так готовит переговорную позицию. Потому что сейчас состоится визит Владимира Путина. И он подсвечивает те вопросы, которые бы он хотел обсудить и по которым хотел бы продвинуться в рамках этих переговорах. Поэтому это такое обозначение вопросов, которые Минск интересуют, и попытка создать как раз такой образ, что для Минска это важно и необходимо решить именно этот вопрос в рамках предстоящего визита Владимира Путина", — сообщил Юшков.

Позиции Белоруссии понятна, ведь она, как страна-импортёр хотела бы покупать газ по низкой цене. Но Россия — страна-экспортёр, поэтому в её интересах делать цены выше, отмечает эксперт. Но о налоговом манёвре в нефтяной сфере удалось договориться, и для белорусских заводов пошла компенсация из российского бюджета. С газом Минск также рассчитывает на подвижки, но тут есть некоторые нюансы.

"Белорусская позиция исходит из того, что газ для белорусской стороны должен стоить как в российском регионе — в Брянской или Смоленской областях, то есть примерно ниже 100 долларов за тысячу кубов. А российская сторона настаивает на том, что даже если мы, по сути, сравниваем цены с российскими регионами, то это всё равно выйдет выше 100 долларов за тысячу кубов. Во-первых, потому что сейчас курс рубля по отношению к доллару изменился. Во-вторых, тут по-разному все смотрят на этот единый рынок газа", — полагает Юшков.

Если считать Белоруссию экспортным рынком в отдельном государстве, то газ может туда поставлять только "Газпром". А если рынки объединить и считать страну-соседку внутренним рынком, то Минску может поставлять газ независимые производители газа, такие как "Роснефть" и "НОВАТЭК".

Однако Белоруссии неважно, кто будет поставлять газ, главное, чтобы цена была менее 100 долларов за тысячу кубов. Да и разрешение на поставку голубого топлива независимым компаниям вовсе не означает, что они на это пойдут, заключил эксперт.

Лукашенко задался вопросами, кто понесёт ответственность за срыв сроков и как исправить ситуацию?

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