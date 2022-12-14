МИД РФ: Россия не будет просить ФРГ об экономическом сотрудничестве после СВО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после спецоперации на Украине Москва попросит возобновить экономические отношения с Берлином. Если президент Владимир Путин "откажется от агрессии против соседей", то вся Европа должна вернуться к нормальным отношениям с Россией, приводит слова канцлера EADaily. Однако в МИД РФ думают иначе.

"Но мы ни о чём просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Олаф Шольц сам отвечает за "затягивание поясов" бизнеса в ущерб его интересам", — цитирует слова неназванного источника МИДе ТАСС.

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