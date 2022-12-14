Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, что привился против гриппа.
Как подчеркнул президент, он спрашивал о необходимости вакцинации у главы ведомства несколько дней назад. Чиновница ответила, что прививка нужна.
"Вот, докладываю, вчера сделал", — отметил Путин во время совещания с членами правительства.
Вместе с этим руководитель РФ сообщил о нормальном самочувствии. Также лидер сказал, что утром занимался спортом.
Ранее Попова предупредила, что в Россию спустя шесть лет вернулся свиной грипп.
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