Дискин: послание Путина Федеральному собранию лучше провести в феврале 2023 года

Перенос послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 2023 год может быть связан с необходимостью дооценить влияние последнего раунда санкций на российскую экономику. Кроме того, сейчас следует доработать комплекс мер поддержки экономики в новых условиях. Соответствующие поручения уже были даны. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин в беседе с Pravda.Ru.

"У людей предновогоднее настроение, поэтому послание будет разумно провести в феврале. Так, между прочим, делали много лет. Потом наступила более спокойная обстановка — стали делать перед началом календарного года. Но сейчас ситуация далека от спокойствия", — объяснил он.

Проведение послания является правом президента, в котором он определяет основные направления экономической, социальной, внешней и оборонной политики. Дискин подчеркнул, что подготовка к посланию идёт очень интенсивно.

Ранее источник ТАСС сообщил, что послание президента России Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет", — сказал он.

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