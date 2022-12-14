Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: под Павловской российскими военными была отбита контратака ВСУ
Боевик нацбата о ситуации в Артёмовске: "Северодонецк по сравнению был курортом"
Карчаа: на ЗАЭС выявлен агент украинских боевиков
Арестованный мобилизованный Лешков заявил, что жалеет о случившемся
Минобороны: ВС России уничтожили пять групп украинских диверсантов в ЛНР и ДНР
WarGonzo: десантники ВС РФ сорвали наступление "бронекулака" ВСУ
В центре Кисловодска был задержан табун лошадей
Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что ВС РФ готовы к наступлению в зоне СВО
Стрелков ответил на нападки Соловьёва: трусливое и насквозь лживое существо

Дискин: послание Путина Федеральному собранию лучше провести в феврале 2023 года

Политика

Перенос послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 2023 год может быть связан с необходимостью дооценить влияние последнего раунда санкций на российскую экономику. Кроме того, сейчас следует доработать комплекс мер поддержки экономики в новых условиях. Соответствующие поручения уже были даны. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин в беседе с Pravda.Ru.

Дискин: послание Путина Федеральному собранию лучше провести в феврале 2023 года

"У людей предновогоднее настроение, поэтому послание будет разумно провести в феврале. Так, между прочим, делали много лет. Потом наступила более спокойная обстановка — стали делать перед началом календарного года. Но сейчас ситуация далека от спокойствия", — объяснил он.

Проведение послания является правом президента, в котором он определяет основные направления экономической, социальной, внешней и оборонной политики. Дискин подчеркнул, что подготовка к посланию идёт очень интенсивно.

Ранее источник ТАСС сообщил, что послание президента России Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет", — сказал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Хакеры из Anarchist Kombatant заявили о пропавших без вести 35 382 бойцах ВСУ
Хакеры из Anarchist Kombatant заявили о пропавших без вести 35 382 бойцах ВСУ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
"Новая Россия" сразу стала "любимым проектом США" Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Последние материалы
Сенатор Джабаров: США поставками оружия ВСУ провоцируют РФ на конфликт с НАТО
WP: США должны позволить Киеву наносить удары по новым территориям РФ
Минобороны: войска ВС РФ взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Новосёлов: России не стоит беспокоиться из-за поставок ЗРК Patriot на Украину
Евстафьев: поставка ЗРК Patriot выдаст главный секретный бункер Украины
Леонков заявил, что Россия недооценила ВСУ: в страны НАТО уже приходят гробы
Ходаковский о приказе № 227: "До конца, без возврата, без вариантов. А страшно"
Сивков заявил, что войска ВС РФ должны сорвать накопление ВСУ ЗРК разного типа
Ермак: на Украину по обмену вернулись 64 боевика ВСУ
Смольный закупил непригодные для зимнего Петербурга автобусы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников