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США и Россия готовы обменяться ещё десятком заключённых: на очереди Навальный*?

Политика

Американцы планируют продолжить практику обменов заключенными с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В ближайшее время пройдут переговоры относительно судьбы Пола Уилана, экс-морпеха, осужденного в России в 2020 году по обвинению в шпионаже.

США и Россия готовы обменяться ещё десятком заключённых: на очереди Навальный*?

Его есть на кого менять: в США отбывают сроки десятки российских граждан, в возвращении которых Россия проявляла заинтересованность, пишет "Независимая Газета". Такая же ситуация "по ту сторону океана".

Хотя тот факт, что высокопоставленный чиновник не скрывает имени кандидата для обмена, довольно необычен. С российской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерегал американцев от"мегафонной дипломатии", но воз и ныне там.

При этом в инсайдерских Telegram-каналах обсуждают, что есть и "тихая сторона" переговоров. Власти РФ и США якобы "не против разменяться" выпускником Йеля, блогером и бывшим лидером протеста Алексеем Навальным*, однако такие переговоры якобы идут "очень тайно". Таким образом, официального подтверждения (ещё бы!) данной информации нет, хотя на правду это действительно похоже.

Об Уилане в Америке много говорят в связи с состоявшимся обменом "оружейного барона" Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прямо признала, что американские власти настаивали на обмене 1:2, то есть хотели получить и Грайнер, и Уилана, но российская сторона не согласилась. В результате домой поехала только Грайнер, и вся Америка взорвалась негодованием.

У России же есть заинтересованность в освобождении Евгения Никулина, Вадима Красикова и Александра Винника.

  • Никулин был задержан в Праге в 2016 году по ордеру Интерпола за "взлом компьютерных систем компаний Dropbox, Formspring и Linkedln" и осужден на 12 лет лишения свободы.
  • Винника доставили в США из Греции и инкриминировали ему масштабное отмывание миллионов через интернет-биржу криптовалют.
  • Красикова же осудили за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Интерес для Америки представляет и бывший сотрудник американского посольства Марк Фогель, получивший 14 лет колонии за 11 г марихуаны.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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