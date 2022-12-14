Сенатор Джабаров назвал отвратительной работу морпехов Британии в СВО на Украине

Морская пехота Великобритании проводит мерзкую работу в зоне спецоперации на Украине. Так считает первый зампред международного комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Всё вышло на поверхность, как и раньше. Россия была уверена, что без британцев там обойтись не могло. 350 морпехов — это почти половина полка. Хочу отдать должное британцам. При проведении тайных операций они работают виртуозно. В своё время именно британские спецслужбы обучали американцев", — сказал политик в беседе с РЕН ТВ.

Он напомнил о заявлении Службы внешней разведки РФ. В нём говорилось об организованных британцами взрывах на газопроводах "Северный поток". Джабаров считает, что Англия отмолчалась, хотя только она могла сделать это. Сенатор увидел "многовековую ненависть ко всему славянскому, к нашей стране".

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