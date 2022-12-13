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Советник офиса президента Украины Арестович заявил, что Зеленский очень устал

Политика

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о физическом состоянии президента Украины. По словам чиновника, киевский лидер очень сильно устал. Об этом Арестович заявил в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, опубликованного на YouTube.

Советник офиса президента отметил, что Зеленский плохо выглядит.

"Если сравнить его довоенного — я уже не говорю о временах "Квартала" ("Квартал 95" — творческая студия, которую Зеленский возглавлял до избрания на пост — Прим. ред.) — с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные", — отметил он.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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