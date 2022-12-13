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Монтян: показатель правильного пути РФ — "трогательная истерика" Запада

Политика

Западные СМИ усиленно лоббируют угрозу сотрудничества России и Ирана, что указывает на "истерику" в высших эшелонах западной власти, заявила политолог, блогер Татьяна Монтян.

По мнению Монтян, исходя из освещения этой темы, Россия идёт по правильному пути.

"Это большая страна, с которой можно взаимовыгодно сотрудничать и развивать торговые отношения. Было бы странно, если бы двое "изгоев" не нашли друг друга и не слились в экстазе. Странно, что Запад якобы не предусмотрел такого варианта и теперь так трогательно негодует!", — заявила Монтян.

Она подчеркнула, что в таком случае сотрудничество с Тегераном необходимо углублять и расширять. Кроме того, по мнению политолога, такое положение дел изрядно "раздражает" западный истеблишмент.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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