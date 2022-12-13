Ищенко: Запад в принципе победить не может — РФ нужно снижать конфронтацию

У Запада нет экономической поддержки для политических решений, что позволяет предположить, что победа в украинской кампании останется за Россией, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Однако по мнению эксперта, российская сторона должна одержать победу "не сорвавшись" на ядерные удары.

"В рамках существующей на Западе экономической системы — Запад в принципе победить не может. Эта система себя исчерпала, а исчерпавшая себя система не может обеспечить достаточную экономическую поддержку политических решений", — пояснил Ищенко "Украине.ру".

Запад погружается в экономический хаос, от Вашингтона начинают отворачиваться европейские союзники и открыто критиковать политику США. Однако, Штаты по-прежнему остаются сильным государством. По мнению Ищенко, России необходимо снижать градус конфронтации, и тогда победа останется за Москвой.

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