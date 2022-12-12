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Лепехин: в ЕС хотели бы остановиться в санкциях против РФ, но США против

Политика

Ведётся работа над девятым пакетом санкций против России. Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин прокомментировал ситуацию специально для Pravda.Ru.

Лепехин: в ЕС хотели бы остановиться в санкциях против РФ, но США против

Пока санкции не согласованы, но это будет сделано. Для начала необходимо понять, какие именно и какое количество ограничений Евросоюз планирует ввести. От этого и будут зависеть сроки, считает Лепёхин.

"Согласуют большую часть. То есть, проблем особо нет. Понятно, что чем дальше, чем больше санкций, тем разногласий больше среди членов Европейского союза, потому что многие уже начинают осознавать, что принятие санкций по отношению к России действует на экономику самих стран", — говорит собеседник.

По этой причине многие страны хотели бы "остановиться", но от США и от банков стоит установка — вводить всевозможные санкции, сообщает Лепёхин. Прежде всего, напряжение нарастает в Италии, Германии и некоторых других странах, поэтому процесс согласования идёт сложно.

"Но в этот раз согласуют, так или иначе. А, допустим, десятый пакет будут рассматривать — там уже гораздо сложнее будет", — заключил глава Института ЕврАзЭс.

Девятый пакет санкций против России в Брюсселе не согласован, так как в Евросоюзе возникли "острые непреодолимые разногласия".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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