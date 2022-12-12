В 2023 году пройдёт серия отставок губернаторов России

Новый 2023 год начнётся с серии отставок непопулярных руководителей регионов России. Кремлю не нужны низкие цифры на предстоящих выборах губернаторов.

"В "красной зоне" оба губернатора-коммуниста — Валентин Коновалов (Хакасия) и Андрей Клычков (Орловская область). "Единая Россия" может лишиться сразу 3 губернаторов — это Бату Хасиков (Калмыкия), Роман Копин (Чукотка) и Василий Орлов (Амурская область). У каждого своя история неуспеха", — сообщает издание "Акценты", ссылаясь на свои источники.

А вот временно исполняющие обязанности губернаторов в присоединённых регионах покажут хороший результат.

"Скажется эффект новизны", — отметили в издании.

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