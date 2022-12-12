Безруков: СВО спасла Россию от глобального экономического кризиса

Полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков считает, что специальная военная операция спасла российское государство от двух глобальных проблем — экономического кризиса, а также раскрыла агрессивные планы врага задолго до его первого удара.

"Если бы мы были частью западного мира, его сырьевым придатком, наша экономика рухнула бы до самого плинтуса. Спад был бы такого масштаба, что наше общество могло это и не пережить. Второе — СВО спасла нас от самих себя в том смысле, что мы, наконец, чувствуем свою силу", — сказал он в студии российского журналиста Владимира Соловьёва.

По словам эксперта, раньше Россия жила по старым принципам, отвечала на провокации Запада ассиметрично, но теперь, в свете новых реалий, стране нужно научиться "правильно показывать зубы и перехватывать инициативу", чему и поспособствовало проведение спецоперации.

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