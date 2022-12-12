Политолог Аграновский: Виктор Бут нужен Слуцкому для спасения проекта "ЛДПР"

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий стремится включать в ряды партии ярких персон, таких как Виктор Бут, который совсем недавно был освобождён из американской тюрьмы в результате обмена. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский.

По словам эксперта, ЛДПР после смерти бывшего лидера фракции Владимира Жириновского столкнулась с трудным положением и серьёзным ударом. Он считает, что ЛДПР представляет собой объединение "вождистского типа", рассчитанное под конкретного управленца.

Как пояснил политолог, сейчас Слуцкий предпринимает все усилия для спасения проекта под названием "ЛДПР", поэтому поддерживает вступление в состав партии ярких личностей.

"Но насколько Бут будет полезен ЛДПР, насколько активно он включится в работу, покажет время", — сказал Аграновский в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Ранее Слуцкий сообщил, что Бут присоединился к ЛДПР. Парламентарий назвал освобождённого из американской тюрьмы россиянина мужественным человеком.