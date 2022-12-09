Лукашенко назвал мерзкими заявления Меркель о Минских соглашениях

Недавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины. У президента Белоруссии Александра Лукашенко такие слова вызвали недоумение. Об этом 9 декабря президент Белоруссии заявил на саммите лидеров ЕАЭС, пишет EADaily.

Он отметил, что высказал свою точку зрения Владимиру Путину и считает, что и он не ожидал такого выпада от Меркель. Лукашенко думает, что экс-канцлер Германии просто хочет быть в тренде.

"Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьёзны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Всё это позитивно оценивали", — сказал он.

Лукашенко считает, что высказывания Меркель мерзкие.

"Лучше сидела бы и не вылезала", — сказал белорусский лидер.

Напоминаем, в 2015 году велись переговоры для урегулирования ситуации на Украине. Были подписаны Минские соглашения, условия которых Киевом выполнены не были. Меркель посчитала, что эти документы дали Украине время для наращивания силового и военного ресурса.