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Пушков: в мире идёт борьба за генетический код — "Боксёр хочет стать балериной"

Политика

В мире развернулась жёсткая борьба за будущий генетический код человечества и за ценности, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По словам политика, западные правительства пытаются с маниакальной настойчивостью навязать "толерантность" остальному миру.

Пушков: в мире идёт борьба за генетический код — "Боксёр хочет стать балериной"

Как подчеркнул сенатор, иностранцы пытаются чуть ли не с детского сада внушать детям пропаганду нетрадиционных отношений, рассказывая о влюблённых в друг друга рыцарей и принцесс.

"По сути, идёт схватка за генетический код всего человечества, за то, как оно будет строиться и развиваться, удастся ли Западу навязать свою глобалистскую модель управляемого искусственного человека, — пояснил Пушков в беседе с argumenti.ru. — Вот во Франции недавно вышла детская книжка — "Мой папа боксёр хочет стать балериной"…"

По словам политика, деформация общества начинается с малых лет, поэтому меняется вся система начиная от социальной, заканчивая образованием.

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Политолог указал на реальное место Запада в мире
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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