"Взятка за лояльность": Пригожин рассказал о связях Беглова и Невзорова*

Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью "Невским Новостям" рассказал о связях петербургского губернатора Александра Беглова и журналиста Александра Невзорова* (признан Минюстом иностранным агентом). Последнему, по словам предпринимателя, пришлось заплатить, чтобы тот просто не критиковал чиновника, что тот и делал даже после губернаторских выборов 2019 году.

"Александр Глебович — талантливый человек, и ради денег может залезть под шкуру кому угодно. И в этом он очень похож на Александра Дмитриевича. Родственные души, можно сказать", — объяснил Пригожин.

Бизнесмен узнал от Невзорова* в приватной беседе о его договоренности с Бегловым, чтобы последний не проводил расследование в отношении компании, с которой он заключил деловое соглашение. Та, по словам предпринимателя, в 2015 году выиграла конкурс по заниженной цене на размещение рекламы в вагонах метро на следующие 10 лет. При этом сам Невзоров* изначально получал по 5 млн рублей ежемесячно.

"Суть в том, что Александру Глебовичу обещали бонус в 40 миллионов, если его друг, тогда еще кандидат в губернаторы, разрешит размещать рекламные баннеры на брэндмауэрах в городе, или защитит компанию от любых проверок органами власти города на период действия договоров с метрополитеном до 2027 года", — объяснил Евгений Пригожин.

* - признан Минюстом иностранным агентом