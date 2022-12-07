Володин о сбежавших из РФ "скитальцах": для США и ЕС нет "хороших русских"

Уехавших россиян из страны с начала спецоперации на Украине, терпят в Европе и на Западе пока они критикуют своё государство, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, "скитальцам" стоит осознать, что якобы соблюдение прав и свобод на Западе не более чем "декорации".

"Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают, — заявил Володин. — "Скитальцы" неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными".

Политик уточнил, что Европе и западу необходимо, чтобы "перебежчики" были ещё большими националистами и фашистами, чем Бандера*.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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