Небензя: к переговорам по Украине готовы все, кроме Запада и киевского режима

На заседании генеральной ассамблеи ООН большинство государств продемонстрировали заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, в том, что мирные переговоры необходимы, уверенны большинство участников Генассамблеи, но не коллективный Запад с киевским режимом.

"В ходе прений по тематике украинского кризиса в Генеральной Ассамблее мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран — членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, — пояснил постпред в ходе заседания. — Эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима".

Как подчеркнул Небензя, Россия также готова сесть за стол переговоров, но оппоненты должны понимать, что причины, которые вынудили российскую сторону начать спецоперацию на Украине, должны быть устранены.

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