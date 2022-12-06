Президент России Владимир Путин заявил, что уровень инфляции в России сейчас ниже, чем до начала спецоперации на Украине.
"Сейчас она ниже, чем до начала специальной военной операции", — сказал Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.