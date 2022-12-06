Пилько про распад Союза: Граждане захлебнулись кровью, ничего не получив взамен

Слова помощника президента Юрия Ушакова о том, что через три десятилетия после распада Советского Союза Россия так и не стала частью большой Европы и что эти ожидания были скорее иллюзорными, заставили многих задуматься: а для чего же тогда всё затевалось. Если изначально надежды на реализацию подобного союза были столь зыбкими, то зачем под этот "большой европейский дом" сдавались ГДР, Восточная Европа, а также распадался Советский Союз, задается вопросом в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Историк отметил, что российские элиты грубо промахнулись со ставкой на строительство "России без остальных".

"Курс, заданный Борисом Ельциным в 1990–1991 годах, привёл к тому, что граждане бывшей сверхдержавы захлебнулись кровью, ничего не получив взамен. Но если мы больше не идём в Европу, то куда мы теперь идём? И почему раньше шли на Запад", — пишет Пилько.

Историк отмечает, что в обществе неизбежно начнутся дискуссии на эту тему. И тогда всплывут фамилии тех, кото далеко не находился в тени, в отличие от Горбачёва и Ельцина, например, того же Андропова или руководителя советской разведки Питовранова.