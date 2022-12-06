Дробницкий: у России два пути — "Либо развиваемся, либо сливаемся"

Запад настроен против России, так как видит в ней сильного конкурента, заявил политолог-международник Дмитрий Дробницкий. По его словам, вопрос геополитического влияния можно решить только конфликтным путём.

Дробницкий подчеркнул, что в данном контексте у России есть два пути: либо развиваться быстрее, чем конкуренты, либо "сливаться".

"Либо мы развиваемся ускоренными темпами, либо сливаемся, второго никто не хочет, — пояснил политолог в беседе с "Украиной.ру". — Потому что мы потенциальный центр сильного региона Евразии. И где будет проходить географическая, технологическая и геополитическая граница, будет решаться в ближайшие годы. Этот вопрос решается конфликтным путём".

По мнению политолога, "выражение озабоченностей" уже ничего не решит, что наглядно показывает текущая ситуация в мире.

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