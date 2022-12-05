Песков: Путин выбрал Mercedes, потому что "на месте была только такая машина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин выбрал Mercedes для поездки по Крымскому мосту, потому что на месте была только такая машина.

Владимир Путин проехался по восстановленному мосту на автомобиле Mercedes-Benz. Кадры были опубликованы сегодня, 5 декабря. Комментаторы задались вопросом: почему президент не поехал на отечественном автомобиле? Журналисты ТАСС задали данный вопрос Дмитрию Пескову.

По словам пресс-секретаря Путина, президент поехал на немецком марке, потому что на месте был только такой автомобиль.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал»,— ответил Песков на вопрос журналиста ТАСС.

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