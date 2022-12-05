Песков: президенту РФ Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Российский президент Владимир Путин владеет информацией о чрезвычайных происшествиях на территории Саратовской и Рязанской областей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На брифинге он отметил, что не располагает дополнительными сведениями по поводу ЧП, которые были зафиксированы в двух регионах РФ. Пресс-секретарь Путина порекомендовал журналистам обратиться к представителям Минобороны за комментариями.

"Разумеется, президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит в стране", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, знает ли глава государства о ЧП.

Ранее стало известно, что на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли три человека.

Кроме того, утром 5 декабря пользователи соцсетей сообщили о громком хлопке и вспышке в Энгельсе. Губернатор Саратовской области призвал население сохранять спокойствие. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.