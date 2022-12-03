Никитин встретился с послом Белоруссии Крутым в Нижнем Новгороде

В Нижегородскую область приехала делегация во главе с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым с рабочим визитом. Об этом проинформировало издание newsnn.ru.

Гости были встречены в аэропорту им. Чкалова губернатором Глебом Никитиным. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются в положительной динамике.

Никитин считает, что на фоне санкций нужно расширять сотрудничество в промышленной сфере. Предприятия Белоруссии поставляют в организации Нижнего Новгорода автозапчасти. Сельхозтехника союзного государства незаменима в период посевных работ. Больше 60% тракторов белорусского производства.

Напоминаем, ранее губернатор Нижегородской области посетил Белоруссию в мае и встретился с президентом Александром Лукашенко.

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