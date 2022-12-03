Профессор Стрельцов: мечты о российско-японском мире — миф

Предпосылок для подписания мирного договора между Россией и Японией пока нет, заявил доктор исторических наук, заведующий кафедрой востоковедения Дмитрий Стрельцов.

По словам эксперта, Токио не оставляет притязаний на Южные Курилы, что кардинально расходится с позицией Москвы.

"По вопросу условий подписания мирного договора с японской стороны главным условием является достижение принципиальных договорённостей по приграничному размежеванию, то есть о том, где будет проходить линия границы между двумя странами", — пояснил профессор в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако Россия не пойдёт на уступки, подчеркнул Стрельцов. Кроме того, мирный договор будет возможен только после определения территориальных границ.

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