Запад при поддержке ООН готовит суд над Россией и Путиным

Евросоюз намерен создать специализированный суд при поддержке ООН для "расследования военных преступлений России на Украине". То есть Запад решил замахнуться на российского президента Владимира Путина по схеме, отработанной в Югославии.

Как заявила в Амстердаме председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Международный уголовный суд (МУС) начал собственное расследование предполагаемых "преступлений против человечности и военных преступлений" России, но не обладает для этого надлежащей юрисдикцией, пишет "Царьград".

Поэтому ЕС считает необходимым " создать специализированный суд при поддержке ООН".

То есть Европа открыто выступает частью плана уничтожения России, который Запад пытается выполнить любой ценой и любыми средствами. Буквально пару месяцев назад эта тема ограничивалась вбросами в прессу, но теперь чиновники ЕС пытаются формализовать дело.

К тому же в коммюнике по итогам встречи в Берлине министров юстиции G7 говорится о "создании сети для координации расследований военных преступлений в рамках усилий по привлечению к ответственности за предполагаемые зверства на Украине".

Что касается (кстати, насквозь управляемой Западом) ООН, от нее будет требоваться приданию процессу флера легитимности, что само по себе задача нетривиальная — за неимением правовых норм Запад говорит о некоем "консенсусе" по поводу неприменения иммунитета к государственным лидерам.

По словам неких "официальных лиц ЕС", "именно этот вопрос является причиной, по которой так важно иметь международную поддержку и участие ООН, чтобы иметь возможность преодолеть принцип иммунитета", отмечает издание.

В принципе результаты данного судилища могут лечь в основу для возможной агрессии НАТО против России. Налицо "наработки", сделанные в конце 90-х в Югославии, которую альянс просто уничтожил под предлогом "защиты" косовских албанцев.

"Такие структуры создаются Западом исключительно для оправдания своей военной агрессии, не санкционированной никаким международным органом типа ООН. Еще в 90-е было очевидно, что уничтожение Югославии является прологом и подготовкой к уничтожению России, и были правы", — констатирует "Царьград".

В ответ на подобные выпады пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все решения этого бутафорского "трибунала" "не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться".

Сегодня Запад не скрывает, что намерен преследовать Россию как цель, которую надо уничтожить любыми средствами, вплоть до устранения руководителя (не первый случай в практике "цивилизованного мира").

Разумеется, будут иметь место и попытки раскачивать внутриполитическую ситуацию до революционного переворота. Хотя это затея кажется еще более сомнительной, поскольку русские в своем большинстве скорее "выпишут Западу осиновый кол в лоб", а не отдадут ни своей земли, ни Путина, ни побед — бывших и будущих.

Просто из принципа.

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