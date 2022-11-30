Спикер Совфеда Матвиенко пожелала Кудрину удачи на новой работе в "Яндексе"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко косвенно подтвердила информацию о том, что экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин начнёт работать в "Яндексе".

Во время пленарного заседания палаты она пожелала удачи Кудрину на новом рабочем месте. Матвиенко также выразила надежду на то, что сообщения от Совфеда теперь будут чаще появляться в топе поисковой системы.

"Надеемся, Алексей Леонидович, что Совфед с вашим переходом будут чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — сказала политик.

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с должности руководителя Счётной палаты России. За такое решение отдал свой голос 151 сенатор.

Ранее Кудрин объявил в социальных сетях, что направил российскому лидеру Владимиру Путину заявление об отставке. По его словам, в дальнейшем он намерен сосредоточиться на реализации крупных проектов, связанных с частными инициативами.