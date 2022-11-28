Песков назвал высокие рейтинги Путина "феноменом"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высокий рейтинг российского лидера Владимира Путина.

"Это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.

По словам Пескова, этот показатель демонстрирует эффективность деятельности главы государства. Представитель администрации Путина добавил, что он больше всего ценит поддержку граждан.

Ранее сотрудники ВЦИОМ провели опрос и заявили, что руководителю РФ доверяют 78,7% россиян.