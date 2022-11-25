Президент РФ Владимир Путин сообщил, что военные госпитали заполнены на 38%.
На встрече с матерями участников специальной военной операции (СВО) президент подчеркнул, что система гражданского здравоохранения также готова принимать бойцов РФ. Путин отметил, что это касается не только лечения, но и реабилитации.
Путин не уточнил, идёт ли речь о раненых военных или обо всех военнослужащих в целом. Однако он добавил, что органы социальной защиты должны работать эффективнее.
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