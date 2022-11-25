Депутат Госдумы обвинила Киркорова и Лазарева в покупке детей

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что российские певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев пропагандируют нетрадиционные ценности.

По словам парламентария, упомянутые артисты воспользовались услугами суррогатных матерей, чтобы завести детей. Тем самым они фактически купили их, отметила она. Останина подчеркнула, что в России запрещена купля-продажа людей.

"Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, как и Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных ценностей", — подчркнула Останина в беседе с "Радиоточкой НСН".

Ранее на концерте в Казахстане Киркоров отхлестал цветами по лицу человека в зрительном зале.