В России появится информресурс для актуализации данных воинского учета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса, в котором будут содержаться данные о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта.

Глава государства поручил разработку ресурса двум ведомствам — Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе. Они будут сотрудничать с Минобороны РФ при реализации поручения президента. Информресурс должен быть готов к 1 апреля 2024 года.