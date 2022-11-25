Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса, в котором будут содержаться данные о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта.
Глава государства поручил разработку ресурса двум ведомствам — Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе. Они будут сотрудничать с Минобороны РФ при реализации поручения президента. Информресурс должен быть готов к 1 апреля 2024 года.
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