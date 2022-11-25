Песков: президент Путин не готовит послание с объявлением о "мобилизации страны"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространяемые в Сети слухи о том, что президент РФ Владимир Путин готовит послание о "мобилизации страны".

В интервью РИА Новости он отметил, что такой документ не создаётся.

Информация не соответствует действительности, указал Песков.

Ранее бывший разведчик, полковник Анатолий Матвийчук заявил, что предпосылок для объявления второй волны частичной мобилизации на территории России пока нет. По его словам, призывать огромное количество граждан можно лишь во время всеобщего конфликта, когда жизнь государства находится под угрозой.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Он пояснил, что на службу были призваны 300 тысяч резервистов.