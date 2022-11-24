В ГД внесли законопроект о сокращении ветеранов боевых действий на предприятии

В Государственную думу Российской Федерации внесли проект закона, позволяющий ветеранам боевых действий иметь преимущество при сокращении численности работников предприятия, на котором они работают.

"Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел и внести соответствующие изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Ранее эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что статус добровольца должен был быть более почётным. по его словам, им нужно присвоить статус ветеранов боевых действий.