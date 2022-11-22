Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ пленных российских солдат

Во вторник, 22 ноября, Госдума утвердила официальное заявление в связи с расстрелом украинскими националистами пленных бойцов ВС РФ.

По данным пресс-службы ведомства, документ подготовили профильные комитеты по обороне и международным делам. В нём сказано, что парламентарии с негодованием отреагировали на информацию о преступлении Киева.

"Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий", — отмечается в заявлении.

Как подчеркнули парламентарии, киевский режим поощряет агрессию ВСУ в отношении гражданского населения и пленных. Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что действия украинских националистов нарушают Женевскую конвенцию и международные правозащитные нормы.

Они призвали парламенты государств мира к осуждению преступлений Киева и привлечению виновных к ответственности. Члены Госдумы также порекомендовали западным странам остановить поддержку украинского руководства. Продолжение поставок оружия может спровоцировать глобальную катастрофу, следует из заявления нижней палаты Федерального собрания.

Ранее представители Минобороны России сообщили, что 10 военнослужащих РФ были расстреляны украинскими боевиками в Макеевке.