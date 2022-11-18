Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет считает призыв Международного агентства по атомной энергии оставить Запорожскую атомную электростанцию несостоятельным и ущербным.
"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция — её собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью Запорожской АЭС на фоне регулярных боевых действий.
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