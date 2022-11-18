Шеремет: призывы МАГАТЭ оставить ЗАЭС неуместны и ущербны

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет считает призыв Международного агентства по атомной энергии оставить Запорожскую атомную электростанцию несостоятельным и ущербным.

"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция — её собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью Запорожской АЭС на фоне регулярных боевых действий.